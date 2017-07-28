28.07.2017 / 14:20



Рок-группа из Мариуполя будет особым гостем на фестивале в Бердянске

Рок-группа из Мариуполя станет особым гостем фестиваля шашлыка, который будет проходить в Бердянске, передает ilich.in.ua со ссылкой на ПРОБердянск.

По информации организатора мероприятия фестиваль состоится 29-30 июля на Приморской площади.

«Субботняя программа начнётся в 18.00. Вечером, 29 июля, на городской сцене выступят бердянские рок-группы. Особым гостем фестиваля станет рок-группа SunScream из Мариуполя», - говорится в сообщении.