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28.07.2017 / 13:18
В рамках конкурса «Город – нашими руками» в Мариуполе появилась новая площадка для воркаута (ВИДЕО)
Мариупольцы, живущие на проспекте Строителей, 189 долго ждали момента, когда в их дворе оборудуют спортивную площадку. И она появилась: современная с новыми тренажёрами. Теперь там могут заниматься как дети, так и взрослые, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
С инициативой о создании спортивной площадки выступили жители проспекта Строителей, 189. После чего здесь появился большой турник для «workout» и гимнастический комплекс для детей и подростков от 10 до 15 лет. Такой проект стал возможным благодаря Группе Метинвест. В рамках социального конкурса «Город – нашими руками» на реализацию идеи выделено 80 тыс. гривен. Авторы проекта - организация «Здоровая сильная молодежь».
Отметим, что до этого у 6 тысяч жителей микрорайона вблизи не было ни одной спортивной площадки.
«Эти турники позволят ребятам, когда они выходят во двор, задуматься: то ли посидеть на лавочке, то ли заняться чем-то полезным, что сформирует здоровое тело, здоровый дух, и, возможно, это первые шаги на пути к спорту и высоким достижениям молодёжи», - отметил начальник управления физической культуры и спорта горсовета Алексей Казанцев.
Кроме того, поддерживать себя в физической форме могут и взрослые. Для них — два уличных тренажера для разминки ног и мышц спины – воздушный ходок и лифтер-маятник.
«Очень много таких мини-проектов. Это ряд программ, которые реализуются в городе. И мне кажется, что за такими локальными проектами большое будущее. Потому что они позволяют достучаться до каждого мариупольца, до каждого двора», - рассказал Геннадий Семенихин, депутат городского совета.
За 6 лет реализации конкурса «Город - нашими руками» Группа «Метинвест направила на развитие громады более 5 млн гривен.
«Только в этом году 1,5 млн распределено между 19 победителями. Сегодня мы презентуем один из проектов, инициатором которого стали наши жители, и, надеюсь, что эта площадка для молодёжи будет местом их ежедневных занятий, их тусовок. Я думаю, она им окажется по вкусу», - отметил координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.
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