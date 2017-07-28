28.07.2017 / 13:18



В рамках конкурса «Город – нашими руками» в Мариуполе появилась новая площадка для воркаута (ВИДЕО)

Мариупольцы, живущие на проспекте Строителей, 189 долго ждали момента, когда в их дворе оборудуют спортивную площадку. И она появилась: современная с новыми тренажёрами. Теперь там могут заниматься как дети, так и взрослые, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

С инициативой о создании спортивной площадки выступили жители проспекта Строителей, 189. После чего здесь появился большой турник для «workout» и гимнастический комплекс для детей и подростков от 10 до 15 лет. Такой проект стал возможным благодаря Группе Метинвест. В рамках социального конкурса «Город – нашими руками» на реализацию идеи выделено 80 тыс. гривен. Авторы проекта - организация «Здоровая сильная молодежь».

Отметим, что до этого у 6 тысяч жителей микрорайона вблизи не было ни одной спортивной площадки.

«Эти турники позволят ребятам, когда они выходят во двор, задуматься: то ли посидеть на лавочке, то ли заняться чем-то полезным, что сформирует здоровое тело, здоровый дух, и, возможно, это первые шаги на пути к спорту и высоким достижениям молодёжи», - отметил начальник управления физической культуры и спорта горсовета Алексей Казанцев.

Кроме того, поддерживать себя в физической форме могут и взрослые. Для них — два уличных тренажера для разминки ног и мышц спины – воздушный ходок и лифтер-маятник.

«Очень много таких мини-проектов. Это ряд программ, которые реализуются в городе. И мне кажется, что за такими локальными проектами большое будущее. Потому что они позволяют достучаться до каждого мариупольца, до каждого двора», - рассказал Геннадий Семенихин, депутат городского совета.

За 6 лет реализации конкурса «Город - нашими руками» Группа «Метинвест направила на развитие громады более 5 млн гривен.