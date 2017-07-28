28.07.2017 / 10:49



К концу года мариупольцам будет доступен ряд новых е-услуг К концу 2017 года будет внедрен ряд новых е-услуг, в частности, получение справки о несудимости, регистрация автомобиля, брака и ребенка. Об этом заявил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Выскуб, передает ilich.in.ua со ссылкой на Цензор.НЕТ.



"К концу года станет доступно еще не менее 20 приоритетных электронных услуг, например, "знаменитая" справка о несудимости, регистрация автомобиля, брака и ребенка, лицензия и разрешение на перевозку, лицензия на право торговли алкоголем и тому подобное", - сообщил он. "В конце 2016 правительство Украины утвердило такой KPI как введение приоритетных электронных услуг с учетом требований ЕС к концу 2018 года. О чем идет речь? Более 10 лет назад ЕС утвердил 20 направлений публичных услуг, которые должны предоставляться онлайн в каждой стране-члене ЕС. Это наиболее массовые, общественно-важные услуги, которые также имеют и самый коррупционный риск. Если наложить эти направления на украинское законодательство, то получим около 100 административных услуг. Нет смысла переводить все 1,5 тысячи в онлайн, большинство из которых предоставляется до 1 тыс. раз в год. Зато эти 100 приоритетных имеют ежегодную целевую аудиторию от 50 тыс. до 150 тыс. и именно здесь мы получим значительный эффект и ликвидации коррупции. Эти услуги охватывают сферы земельных отношений, строительства, транспорта, получения личных документов (паспорт, водительское удостоверение), регистрация бизнеса, ребенка, брака, авто и тому подобное", - сказал Выскуб .



Сервис получения помощи на ребенка доступен на портале Минсоцполитики e-services.msp.gov.ua.



Сервис введения объекта в эксплуатацию доступен на портале Госархстройинспекции e-dabi.gov.ua.



Зарегистрировать бизнес, сидя дома за компьютером, можно в он-лайн доме юстиции online.minjust.gov.ua.







