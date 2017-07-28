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Главная / Лента новостей / В Мариуполе детсад построят из экологических материалов (ФОТО)

28.07.2017 / 09:01

В Мариуполе детсад построят из экологических материалов (ФОТО)









В поселке Волонтеровка в Кальмиусском районе Мариуполя продолжается строительство современного детского садика. Об этом, как сообщает  MRPL.CITY, на своей странице в соцсети сообщил стронгмен и лидер мариупольской ячейки Радикальной партии Александр Лашин, передает ilich.in.ua.

Реконструкция здания, где расположится детский сад, проходит с использованием новых технологий и экологических материалов.

«Приятно осознавать себя частью будущего, особенно если речь о будущем наших детей. Сегодня посетили строительную площадку, где полным ходом идут работы по созданию современнейшего детского садика, где используются новые технологии и экологически чистые материалы, еще чуть-чуть и помещение примет своих первых маленьких посетителей», - написал Александр Лашин.

Выделение средств на создание первого в Волонтеровке детского сада стало возможным при поддержке Радикальной партии. Ранее на стройке садика народный депутат Олег Ляшко замесил цемент.

Напомним, новый детский сад планируют открыть осенью в поселке Волонтеровка в отремонтированном корпусе заброшенной школы.

  
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16:48
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16:11
В Мариуполе под угрозой срыва открытие опорной школы (ВИДЕО)
15:34
Заявления на монетизацию сэкономленных субсидий мариупольцам необходимо подать до 1 сентября
14:55
Мариупольские автоперевозчики обязались капитально отремонтировать около 100 единиц техники
14:20
Рок-группа из Мариуполя будет особым гостем на фестивале в Бердянске
13:52
Мариупольцы могут поучаствовать в конкурсе МВД
13:18
В рамках конкурса «Город – нашими руками» в Мариуполе появилась новая площадка для воркаута (ВИДЕО)
12:37
В 3-м туре Премьер-лиги ФК «Мариуполь» сразится с «Черноморцем»
11:59
Под Днипром сошел с рельсов грузовой состав, сорвав график движения мариупольских поездов (фото)
11:25
«Дорожная карта» развития водоснабжения региона - 320 млн грн решат проблемы Мариуполя
10:49
К концу года мариупольцам будет доступен ряд новых е-услуг
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16:11 Автор роликов для BMW, Mercedes-Benz и Universal проведет на Донетчине мастер-класс
14:56 За полгода военизированная охрана Донецкой железной дороги предупредила более 50 краж и хищений
13:53 Донетчина вошла в пятерку рейтинга глав обладминистраций за первое полугодие
12:40 На развитие предпринимательства на Донбассе Польша выделит 500 тыс долларов
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