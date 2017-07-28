28.07.2017 / 09:01



В Мариуполе детсад построят из экологических материалов (ФОТО)



















В поселке Волонтеровка в Кальмиусском районе Мариуполя продолжается строительство современного детского садика. Об этом, как сообщает MRPL.CITY, на своей странице в соцсети сообщил стронгмен и лидер мариупольской ячейки Радикальной партии Александр Лашин, передает ilich.in.ua.



Реконструкция здания, где расположится детский сад, проходит с использованием новых технологий и экологических материалов.

«Приятно осознавать себя частью будущего, особенно если речь о будущем наших детей. Сегодня посетили строительную площадку, где полным ходом идут работы по созданию современнейшего детского садика, где используются новые технологии и экологически чистые материалы, еще чуть-чуть и помещение примет своих первых маленьких посетителей», - написал Александр Лашин.

Выделение средств на создание первого в Волонтеровке детского сада стало возможным при поддержке Радикальной партии. Ранее на стройке садика народный депутат Олег Ляшко замесил цемент.