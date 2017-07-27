27.07.2017 / 17:07



В мариупольском детсаду литовская художница проводит сеансы арт-терапии (ФОТО)























В мариупольском детском саду №130 "Жемчужинка" для детей, которые нуждаются в психологической разгрузке, художница из Литвы, руководитель художественного класса музыкальной школы города Науйойи-Акмяне Рита Алманис проводит сеансы арт-терапии. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Мастер-классы по рисованию с применением разных техник (рисование по воде, раскраска мандал, монотипия) будут проходить ежедневно в течение месяца.

Занятия рисованием в рамках проекта «Мостик» украинско-литовской благотворительной организации «Путь к мечте» направлены на снятие психологического напряжения у детей, находящихся в прифронтовой зоне, посредством арт-терапии, нацелены на пробуждение творческих способностей и побуждение выражения негативных эмоций средствами изобразительного искусства.

Эти занятия помогают детям не только расслабиться и разгрузиться психологически, но и позволяют взрослым выявить скрытые таланты и склонности малышей.