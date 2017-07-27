27.07.2017 / 16:28



Мариупольцев приглашают на выставку «По улицам родного города» (ФОТО)







В Мариупольском краеведческом музее проходит персональная выставка фотографа Анны Ивановой. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Проект «По улицам родного города» включает 49 черно-белых снимков морских пейзажей, архитектуры, памятников, старых кварталов, улиц и проспектов Мариуполя.

Как рассказала фотограф Анна Иванова, эта серия фотографий родилась во время учебы в фотошколе Юрия Филина и прогулок по городу.

«Я люблю Мариуполь и мне нравится гулять с ребенком по городу, особенно в старой его части. Собственно, большинство снимков показывают именно старый Мариуполь – заброшенные дома, прежнюю архитектуру. Так и собралась масса фотографий. Хотелось бы эту серию дополнить портретами мариупольцев и съемками различных объектов, которые, к сожалению, из-за ситуации в регионе снимать нельзя», - отметила она.

По словам Анны Ивановой, сегодня жители Мариуполя не готовы открыто позировать на камеру.

На выставке «По улицам родного города» представят кадры чистого и ухоженного города, чтобы побудить жителей ценить и беречь его.