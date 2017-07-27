27.07.2017 / 15:54



Мариупольский порт обеспечит себя горячей водой от энергии солнца (ФОТО)







В Мариупольском порту монтируется самая мощная в Украине гелиосистема, которая обеспечит предприятие горячей водой от солнечной энергии, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В летнее время это позволит снизить потребление газа до нуля, что приведет к значительной экономии средств", - говорится в сообщении пресс-службы порта.

На сегодняшний день на крыше здания углесортировки завершается монтаж 252-х панелей - вакуумных солнечных коллекторов.

По расчетам специалистов, окупаемость системы составит 4 года.