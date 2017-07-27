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27.07.2017 / 15:54
Мариупольский порт обеспечит себя горячей водой от энергии солнца (ФОТО)
В Мариупольском порту монтируется самая мощная в Украине гелиосистема, которая обеспечит предприятие горячей водой от солнечной энергии, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В летнее время это позволит снизить потребление газа до нуля, что приведет к значительной экономии средств", - говорится в сообщении пресс-службы порта.
На сегодняшний день на крыше здания углесортировки завершается монтаж 252-х панелей - вакуумных солнечных коллекторов.
По расчетам специалистов, окупаемость системы составит 4 года.
Запустить гелиосистему планируется уже этой осенью, а на полную производственную мощность она заработает в следующем году.