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27.07.2017 / 14:00
Специальный сайт поможет переселенцам в Мариуполе трудоустроиться
В интернете появился социальный портал «Career for new life», который поможет переселенцу трудоустроиться в любом городе Украины: от Мариуполя до Киева. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Руководство сайта «Career for new life» понимает трудности переселенцев с поиском новой работы при смене места жительства и стремится их решить.
«Career for new life» появился в рамках проекта «Работа для переселенцев», который способствует трудоустройству внутренне перемещенных лиц путем реализации программ их профессионального обучения и развития.
Портал предоставляет индивидуальные консультации, помощь в оформлении резюме, подбор открытых вакансий, также есть возможность получить индивидуальный грант на обучение в различных сферах деятельности, организовать образовательные курсы и мероприятия по поиску работы и профессионального роста.
Портал по трудоустройству careerfornewlife.com позволяет:
- ознакомиться с вакансиями работодателей, которые готовы взять на работу переселенцев;
- воспользоваться конструктором и с помощью советов специалистов создать и разместить профессиональное резюме;
- написать мотивационное (сопроводительное) письмо, которое выделит Вас среди конкурентов и увеличит шансы на трудоустройство;
- получить консультации специалистов о современных методах поиска работы, особенностях прохождения собеседования, состояния рынка труда и актуальных вакансиях;
- разместить информацию о товарах или услугах с целью их продвижения (для переселенцев, которые занимаются бизнесом);
- зарегистрировать социальный проект или волонтерскую услугу для того, чтобы найти единомышленников для реализации социально-направленной идеи.
Кроме того, сайт «Career for new life» стремится создать в Украине сообщество работодателей и переселенцев, которых объединит единое коммуникационное пространство.