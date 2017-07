27.07.2017 / 14:00



Специальный сайт поможет переселенцам в Мариуполе трудоустроиться











В интернете появился социальный портал «Career for new life», который поможет переселенцу трудоустроиться в любом городе Украины: от Мариуполя до Киева. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Руководство сайта «Career for new life» понимает трудности переселенцев с поиском новой работы при смене места жительства и стремится их решить. «Career for new life» появился в рамках проекта «Работа для переселенцев», который способствует трудоустройству внутренне перемещенных лиц путем реализации программ их профессионального обучения и развития. Портал предоставляет индивидуальные консультации, помощь в оформлении резюме, подбор открытых вакансий, также есть возможность получить индивидуальный грант на обучение в различных сферах деятельности, организовать образовательные курсы и мероприятия по поиску работы и профессионального роста. Портал по трудоустройству careerfornewlife.com позволяет: - ознакомиться с вакансиями работодателей, которые готовы взять на работу переселенцев; - воспользоваться конструктором и с помощью советов специалистов создать и разместить профессиональное резюме; - написать мотивационное (сопроводительное) письмо, которое выделит Вас среди конкурентов и увеличит шансы на трудоустройство; - получить консультации специалистов о современных методах поиска работы, особенностях прохождения собеседования, состояния рынка труда и актуальных вакансиях; - разместить информацию о товарах или услугах с целью их продвижения (для переселенцев, которые занимаются бизнесом); - зарегистрировать социальный проект или волонтерскую услугу для того, чтобы найти единомышленников для реализации социально-направленной идеи. Кроме того, сайт «Career for new life» стремится создать в Украине сообщество работодателей и переселенцев, которых объединит единое коммуникационное пространство.