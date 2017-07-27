27.07.2017 / 13:25



Мариупольцы предлагают отмечать лучшего водителя месяца знаком "Одобрено Народным контролем"

Мариупольцы предлагают определять лучшего водителя месяца и планируют ввести знак "Одобрено Народным контролем". Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Активисты сообщества "Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя" в Facebook внесли предложение о поощрении профессиональных и сознательных водителей городского транспорта и частных перевозчиков цветами и специальным наклейками на автобусы, троллейбусы и трамваи, которые укажут пассажирам, что они смогут проехать безопасно и с комфортом.