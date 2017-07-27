27.07.2017 / 12:44



Мариупольские школьники будут отдыхать 6 раз за учебный год?

Учебные заведения Украины получили разъяснения от Министерства образования и науки Украины об изменении структуры образовательного процесса в 2017-2018 учебном году. Об этом сообщает ИА «Вчасно», передает ilich.in.ua.

Как рассказала Надежда Оксенчук, директор департамента образования и науки ДонОГА, изменения коснутся как начальной, так и средней школы.

Школьники в новом учебном году теперь будут отдыхать 6 раз, и обучение будет проходить по так называемым триместрам.

Триместры – относительно новая и непривычная форма для школ Украины, которая позволяет равномерно распределить нагрузку на учеников, предотвратить у них переутомление, отмечают в департаменте.

У триместровой системы обучения всего 6 учебных периодов — триместров и 6 периодов отдыха — каникул.

Продолжительность каждого триместра - пять или шесть недель, продолжительность каникул - неделя, за исключением двухнедельных новогодних и трехмесячных летних каникул.

Предварительное расписание школьных каникул по триместрам на 2017-2018 учебный год выглядит так:

1 триместр - осенние каникулы - с 2 по 8 октября;

2 триместр - осенние каникулы 2 этап - с 17 по 23 ноября;

3 триместр - зимние каникулы - с 27 декабря по 8 января;

4 триместр - зимние каникулы 2 этап - с 21 по 27 февраля;

5 триместр - весенние каникулы - с 10 по 16 апреля;

6 триместр - летние каникулы - с 1 июня по 31 августа.