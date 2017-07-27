27.07.2017 / 11:30



Гарантии Авакова снимают все вопросы о матчах в Мариуполе, - глава ФФУ

Глава ФФУ уверен, что большой футбол вернется в мирный Мариуполь, а гарантии Министра внутренних дел Арсена Авакова об обеспечении безопасности проводимых матчей в городе поставит, наконец, точку в спорах о целесообразности их проведения в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на сообщение Андрея Павелко в Facebook.

«Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что МВД обеспечит безопасность матчей Премьер-лиги в Мариуполе. Гарантии на самом высоком государственном уровне снимают все вопросы о том, можно ли играть в этом мирном украинском городе. Приятно, что наши с министром позиции в этом вопросе полностью совпадают.