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Главная / Лента новостей / Для решения проблемы утилизации шлака в Мариуполе нужна помощь государства, - А.Голтвенко

27.07.2017 / 10:55

Для решения проблемы утилизации шлака в Мариуполе нужна помощь государства, - А.Голтвенко

Одной из ключевых экологических проблем Мариуполя является скопление промышленных шлаков. Однако без вмешательства государства решить эти проблемы город не в состоянии. Нет логистики и законодательной базы для использования шлака как сырья.

Об этом в ходе круглого стола по теме «Экологические проблемы города Мариуполь и пути их решения на основе сбалансированного развития» заявил первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко, сообщает MRPL.CITY.

По его словам, сегодня на промплощадках предприятий Мариуполя скопился шлак, который негативно влияет на окружающую среду.

«И, хотя шлак – это сырье, у нас нет возможности его реализовывать – так как существуют проблемы с логистикой. Кроме того, на сегодняшний день в Украине нет законодательной базы, которая бы вводила запрет на использование природного сырья, такого как щебень, при наличии возможности использования шлака. Необходимо государственное регулирование этих вопросов, решить на местном уровне их невозможно», - пояснил Александр Голтвенко.

Он уточнил, что нужны законодательные инициативы или другие нормативные документы, которые позволят применять шлак в строительстве автодорог или в других новых технологиях. Это позволит решить проблему утилизации шлака на территории Мариуполя.

  
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Мариупольский порт обеспечит себя горячей водой от энергии солнца (ФОТО)
15:15
"Доступных лекарств" для мариупольских «сердечников», диабетиков и астматиков стало больше на 42 позиции
14:38
Пару мариупольских полицейских разоблачили на «системных взятках»
14:00
Специальный сайт поможет переселенцам в Мариуполе трудоустроиться
13:25
Мариупольцы предлагают отмечать лучшего водителя месяца знаком "Одобрено Народным контролем"
12:44
Мариупольские школьники будут отдыхать 6 раз за учебный год?
12:05
В Мариуполе выделят более 200 тыс. грн на поддержку одаренных детей
11:30
Гарантии Авакова снимают все вопросы о матчах в Мариуполе, - глава ФФУ
10:55
Для решения проблемы утилизации шлака в Мариуполе нужна помощь государства, - А.Голтвенко
10:18
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12:55 Сотрудник отдела образования на Донетчине растратил более 400 тыс грн бюджетных средств
11:37 С начала спецоперации на Донетчине обнаружено 20 технически неисправных автобусов (ВИДЕО)
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