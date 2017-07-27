27.07.2017 / 10:55



Для решения проблемы утилизации шлака в Мариуполе нужна помощь государства, - А.Голтвенко

Одной из ключевых экологических проблем Мариуполя является скопление промышленных шлаков. Однако без вмешательства государства решить эти проблемы город не в состоянии. Нет логистики и законодательной базы для использования шлака как сырья.

Об этом в ходе круглого стола по теме «Экологические проблемы города Мариуполь и пути их решения на основе сбалансированного развития» заявил первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко, сообщает MRPL.CITY.

По его словам, сегодня на промплощадках предприятий Мариуполя скопился шлак, который негативно влияет на окружающую среду.

«И, хотя шлак – это сырье, у нас нет возможности его реализовывать – так как существуют проблемы с логистикой. Кроме того, на сегодняшний день в Украине нет законодательной базы, которая бы вводила запрет на использование природного сырья, такого как щебень, при наличии возможности использования шлака. Необходимо государственное регулирование этих вопросов, решить на местном уровне их невозможно», - пояснил Александр Голтвенко.