27.07.2017 / 09:05



В Левобережном районе Мариуполя аварийное отключение холодной воды Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с ремонтными работами с 9.00 до 20.00 будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Станиславского, 76-216 ; пер. Галана , 2-8 ; ул . Плановая , 2-35 ; пер. Плановый , 2-32 ; ул . Панфилова , 119-145 ; проезд Терновый , 1-11 ; ул . Титова, 82-138 ; ул . Касаткина , 55-113 ; ул . 130 Таганрогской дивизии , 70-167 ; ул . Звенигородская, 2-35 ; пер. Полетаева, 2-98 ; пер. Кузбасский , 1-107 ; ул . Звездная , 1-87 ; пер. Зирковийй , 1-18 ; пер. Звенигородский , 19-47 ; ул . Февральская , 60-161 ; ул . Нежинская , 1-18 ; ул . Кузбасская , 1-43 .