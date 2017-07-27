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27.07.2017 / 09:05
В Левобережном районе Мариуполя аварийное отключение холодной воды
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с ремонтными работами с 9.00 до 20.00 будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Станиславского, 76-216; пер. Галана, 2-8; ул. Плановая, 2-35; пер. Плановый, 2-32; ул. Панфилова, 119-145; проезд Терновый, 1-11; ул. Титова, 82-138; ул. Касаткина, 55-113; ул. 130 Таганрогской дивизии, 70-167; ул. Звенигородская, 2-35; пер. Полетаева, 2-98; пер. Кузбасский, 1-107; ул. Звездная, 1-87; пер. Зирковийй, 1-18; пер. Звенигородский, 19-47; ул. Февральская, 60-161; ул. Нежинская, 1-18; ул. Кузбасская, 1-43.