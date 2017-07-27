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Главная / Лента новостей / В Левобережном районе Мариуполя аварийное отключение холодной воды

27.07.2017 / 09:05

В Левобережном районе Мариуполя аварийное отключение холодной воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с ремонтными работами с 9.00 до 20.00 будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Станиславского, 76-216; пер. Галана, 2-8; ул. Плановая, 2-35; пер. Плановый, 2-32; ул. Панфилова, 119-145; проезд Терновый, 1-11; ул. Титова, 82-138; ул. Касаткина, 55-113; ул. 130 Таганрогской дивизии, 70-167; ул. Звенигородская, 2-35; пер. Полетаева, 2-98; пер. Кузбасский, 1-107; ул. Звездная, 1-87; пер. Зирковийй, 1-18; пер. Звенигородский, 19-47; ул. Февральская, 60-161; ул. Нежинская, 1-18; ул. Кузбасская, 1-43.

  
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27.07.2017
17:07
В мариупольском детсаду литовская художница проводит сеансы арт-терапии (ФОТО)
16:28
Мариупольцев приглашают на выставку «По улицам родного города» (ФОТО)
15:54
Мариупольский порт обеспечит себя горячей водой от энергии солнца (ФОТО)
15:15
"Доступных лекарств" для мариупольских «сердечников», диабетиков и астматиков стало больше на 42 позиции
14:38
Пару мариупольских полицейских разоблачили на «системных взятках»
14:00
Специальный сайт поможет переселенцам в Мариуполе трудоустроиться
13:25
Мариупольцы предлагают отмечать лучшего водителя месяца знаком "Одобрено Народным контролем"
12:44
Мариупольские школьники будут отдыхать 6 раз за учебный год?
12:05
В Мариуполе выделят более 200 тыс. грн на поддержку одаренных детей
11:30
Гарантии Авакова снимают все вопросы о матчах в Мариуполе, - глава ФФУ
10:55
Для решения проблемы утилизации шлака в Мариуполе нужна помощь государства, - А.Голтвенко
10:18
В Мариуполе прямо на улице изъяли 600 литров сырья для изготовления алкогольного фальсификата (ФОТО)
09:39
Мариупольский горсовет презентовал новый сайт и брендбук города (ФОТО)
09:05
В Левобережном районе Мариуполя аварийное отключение холодной воды
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14:15 Жителей Донетчины научат думать как миллиардер-изобретатель Илон Маск
12:55 Сотрудник отдела образования на Донетчине растратил более 400 тыс грн бюджетных средств
11:37 С начала спецоперации на Донетчине обнаружено 20 технически неисправных автобусов (ВИДЕО)
10:26 Поступления от пользователей полезных ископаемых Донецкой области выросли на 30 млн грн
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