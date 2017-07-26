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26.07.2017 / 17:35

Мариупольцев приглашают на выставку старинной посуды (ФОТО)







В мариупольском Музее народного быта открылась выставка предметов старинной домашней утвари. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Экспозиция «Музейная сокровищница кухонной посуды прошлых лет» насчитывает более 80 предметов из фонда Мариупольского краеведческого музея. Экспонаты датированы XIX-XX веками и включают изделия из керамики, стекла, дерева и металла.

Зритель увидит различные столовые приборы, тарелки, кувшины, самовары, утятницы и другую посуду. Некоторые из них на выставке демонстрируются впервые.

Выставка проходит в рамках акции «Сделай подарок родному музею», посетить ее можно до 20 августа по адресу: ул. Георгиевская, 55.

  
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15:21
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14:46
Мариупольцы могут «отследить» онлайн, куда деваются миллиарды на восстановление Донбасса
14:08
Мариупольцев просят соблюдать чистоту на городских пляжах (ВИДЕО)
13:36
В Мариуполе планируют строительство комплекса по сортировке мусора за 110 млн грн
12:49
Операция «Пешеход»: мариупольцев, переходящих дорогу в неположенном месте, будут предупреждать и штрафовать
12:04
В Мариуполе стартовала парусная регата «Кубок Азовского моря»
11:29
Два района Мариуполя вечером останутся без воды
10:53
Мошенники через рекламные объявления «обчистили» мариупольцев на 11 тыс. грн
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26.07.2017
17:30 На Донетчине начаты работы по созданию масштабной системы мониторинга окружающей среды — П.Жебривский
16:36 На Донетчине обнаружили 10 гектаров незаконных насаждений конопли (ФОТО)
15:22 На неподконтрольный Донбасс Украина прекратила поставлять электроэнергию
14:10 Кобзон перестал быть "почетным гражданином" Донетчины
12:54 На Донетчине на 20% увеличилось нарушение таможенных правил
11:36 В Донецкой области из-за взрыва получил ранения охранник школы
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