26.07.2017 / 17:35



Мариупольцев приглашают на выставку старинной посуды (ФОТО)











В мариупольском Музее народного быта открылась выставка предметов старинной домашней утвари. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Экспозиция «Музейная сокровищница кухонной посуды прошлых лет» насчитывает более 80 предметов из фонда Мариупольского краеведческого музея. Экспонаты датированы XIX-XX веками и включают изделия из керамики, стекла, дерева и металла. Зритель увидит различные столовые приборы, тарелки, кувшины, самовары, утятницы и другую посуду. Некоторые из них на выставке демонстрируются впервые. Выставка проходит в рамках акции «Сделай подарок родному музею», посетить ее можно до 20 августа по адресу: ул. Георгиевская, 55.