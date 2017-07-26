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26.07.2017 / 17:00
На мариупольских многоэтажках заменят на пластик металлические подводящие газопроводы (ФОТО)
В Мариуполе активно меняют металлические газопроводные подводные сети на пластиковые. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Руководитель «Мариупольгаза» Григорий Шекула сообщил, что в рамках ежегодной госпрограммы в 2017 году запланирована замена подводящих газопроводов в 33 многоквартирных домах. Средства на это заложены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) в тарифы жителей города за услугу поставки газа.
На данный момент завершается подключение к новым пластиковым трубопроводам четырёх домов в районе бульвара Хмельницкого. Также работы по подключению 4-х домов ведутся по проспекту Металлургов. Замена коммуникаций производится на улицах Покрышкина, Ламизова, Азовстальская, Гонды и др.