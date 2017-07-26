26.07.2017 / 16:29



КПВВ под Мариуполем проверили на наличие взрывоопасных предметов (ФОТО)



















Пиротехнические расчеты проверили безопасность КПВВ «Гнутово» под Мариуполем. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

В ведомстве отмечают, что пиротехнические расчеты систематически проводят обследование местности возле КПВВ региона с целью выявления взрывоопасных предметов. Это в разы уменьшает вероятность гибели или травмирования людей в случае обнаружения боеприпасов.

Так, сегодня подобная работа по обследованию территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов проводилась вблизи КППВ «Гнутово» под Мариуполем.

Пиротехники с помощью специального оборудования проверили местность. В результате проведенных пиротехнических работ специалисты обнаружили гранату из подствольного гранатомета ВОГ-25. Благодаря оперативным действиям находку удалось вовремя изъять и уничтожить, данный боеприпас не причинил вреда мирному населению.