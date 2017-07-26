26.07.2017 / 15:21



Горожанам предлагают торжественно встретить мариупольских дефлимпийцев

Мариупольский спортсмен-паралимпиец, Заслуженный мастер спорта Украины Даниил Чуфаров предложил организовать торжественную встречу спортсменов, которые возвращаются с XXIII летних Дефдлимпийских игр, где выступали в составе сборной Украины. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

"Может у кого-то есть возможность организовать цветы, возможно презенты - давайте скооперируемся и устроим нашим героям достойный прием!", — отметил Чуфаров.