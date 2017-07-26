26.07.2017 / 14:08



Мариупольцев просят соблюдать чистоту на городских пляжах (ВИДЕО)

Мариупольские пляжи – популярное место отдыха для горожан и приезжих в летний сезон. Приятные впечатления может испортить …мусор. А оставленные острые предметы могут и травмировать, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

Полиэтиленовые пакеты, окурки, пластиковые бутылки и прочий бытовой мусор - такая картина побережье Азовского моря в черте города не редкость – говорят отдыхающие.

Коммунальщики же заверяют - пляжи убирают ежедневно. Просят и отдыхающих поддерживать чистоту.

«С 6 утра уборщики территории наводят порядок. Просто люди, когда сами сорят, не замечают», - говорит начальник КП «Зеленого строительства» Александр Шульга.