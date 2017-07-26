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26.07.2017 / 14:08
Мариупольцев просят соблюдать чистоту на городских пляжах (ВИДЕО)
Мариупольские пляжи – популярное место отдыха для горожан и приезжих в летний сезон. Приятные впечатления может испортить …мусор. А оставленные острые предметы могут и травмировать, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
Полиэтиленовые пакеты, окурки, пластиковые бутылки и прочий бытовой мусор - такая картина побережье Азовского моря в черте города не редкость – говорят отдыхающие.
Коммунальщики же заверяют - пляжи убирают ежедневно. Просят и отдыхающих поддерживать чистоту.
«С 6 утра уборщики территории наводят порядок. Просто люди, когда сами сорят, не замечают», - говорит начальник КП «Зеленого строительства» Александр Шульга.
«Зеленстроевцы» призывают отдыхающих не оставлять после себя бытовой мусор на песке, а уж тем более — бросать его в воду, а пользоваться установленными на пляже урнами. Их на побережье достаточно – уверяют коммунальщики.
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