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26.07.2017 / 13:36

В Мариуполе планируют строительство комплекса по сортировке мусора за 110 млн грн

В Мариуполе готовится проектно-сметная документация на строительство полноценного комплекса по сортировке мусора. Об этом, как сообщает MRPL.CITY , во время круглого стола на тему «Экологические проблемы города Мариуполь и пути их решения на основе сбалансированного развития», заявил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко, передаёт ilich.in.ua.

Отмечается, что ориентировочная стоимость проекта составит 110 миллионов гривен.

"Мы ищем потенциального инвестора, с кем можно было бы реализовать этот проект в достаточно сжатые сроки, потому что времени у города остаётся действительно мало и этим направлением нужно заниматься, чтобы не повторить печальный опыт других городов, где эта ситуация привела к экологической катастрофе", — сказал Голтвенко.

  
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В Мариуполе планируют строительство комплекса по сортировке мусора за 110 млн грн
12:49
Операция «Пешеход»: мариупольцев, переходящих дорогу в неположенном месте, будут предупреждать и штрафовать
12:04
В Мариуполе стартовала парусная регата «Кубок Азовского моря»
11:29
Два района Мариуполя вечером останутся без воды
10:53
Мошенники через рекламные объявления «обчистили» мариупольцев на 11 тыс. грн
10:15
ФК «Мариуполь» будет играть в родном городе, - вице-президент (ВИДЕО)
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