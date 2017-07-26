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26.07.2017 / 13:36
В Мариуполе планируют строительство комплекса по сортировке мусора за 110 млн грн
В Мариуполе готовится проектно-сметная документация на строительство полноценного комплекса по сортировке мусора. Об этом, как сообщает MRPL.CITY , во время круглого стола на тему «Экологические проблемы города Мариуполь и пути их решения на основе сбалансированного развития», заявил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко, передаёт ilich.in.ua.
Отмечается, что ориентировочная стоимость проекта составит 110 миллионов гривен.
"Мы ищем потенциального инвестора, с кем можно было бы реализовать этот проект в достаточно сжатые сроки, потому что времени у города остаётся действительно мало и этим направлением нужно заниматься, чтобы не повторить печальный опыт других городов, где эта ситуация привела к экологической катастрофе", — сказал Голтвенко.