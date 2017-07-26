26.07.2017 / 13:36



В Мариуполе планируют строительство комплекса по сортировке мусора за 110 млн грн

В Мариуполе готовится проектно-сметная документация на строительство полноценного комплекса по сортировке мусора. Об этом, как сообщает MRPL.CITY , во время круглого стола на тему «Экологические проблемы города Мариуполь и пути их решения на основе сбалансированного развития», заявил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко, передаёт ilich.in.ua.

Отмечается, что ориентировочная стоимость проекта составит 110 миллионов гривен.