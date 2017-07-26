26.07.2017 / 12:49



Операция «Пешеход»: мариупольцев, переходящих дорогу в неположенном месте, будут предупреждать и штрафовать







В Мариуполе проходит рейд по выявлению пешеходов, нарушающих правила дорожного движения - патрульная полиция проводит операцию «Пешеход», передает ilich.in.ua со ссылкой на страничку пресс-службы ведомства в Facebook.

Патрульные будут выезжать на самые опасные перекрестки города. Тех, кто переходит дорогу в неположенном месте будут предупреждать и штрафовать.

Один из таких перекрестков - в районе «Амстора» возле АС-2, в этом году здесь уже случилось несколько ДТП с участием пешеходов, два из низ были с летальным исходом,

и это при том, что до пешеходного перехода необходимо было пройти буквально двадцать шагов.

Часть пешеходов, нарушающих ПДД отделывается лекцией инспекторов, но не всем так везет – самых злостных нарушителей штрафуют на 51 грн, и это меньшее, что пешеход может потерять, перебегая дорогу в неположенном месте, - отмечают в ведомстве.