Лента новостей Главная/ Лента новостей/ ФК «Мариуполь» будет играть в родном городе, - вице-президент (ВИДЕО)
26.07.2017 / 10:15
ФК «Мариуполь» будет играть в родном городе, - вице-президент (ВИДЕО)
Футбольный клуб «Мариуполь» матчи Премьер-лиги будет проводить в родном городе, несмотря на нежелание некоторых клубов приезжать в Приазовье. Об этом заявил вице-президент футбольного клуба «Мариуполь», передает ilich.in.uaсо ссылкой на MRPL.CITY.
«Если в регламенте написано, что мы будем играть здесь, то мы будем играть здесь, кто бы и чего не хотел. На стадионе работают особые процедуры безопасности. Действительно, мы выводим на матчи повышенное количество стюардов. То есть, каждый матч для нас сейчас относится к категории высшей степени сложности», - отметил Андрей Санин.
По его словам, для усиления безопасности футбольный клуб сотрудничает с силовыми структурами и городской властью.
При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua
обязательно.
Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60,
реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76