26.07.2017 / 10:15



ФК «Мариуполь» будет играть в родном городе, - вице-президент (ВИДЕО)

Футбольный клуб «Мариуполь» матчи Премьер-лиги будет проводить в родном городе, несмотря на нежелание некоторых клубов приезжать в Приазовье. Об этом заявил вице-президент футбольного клуба «Мариуполь», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Если в регламенте написано, что мы будем играть здесь, то мы будем играть здесь, кто бы и чего не хотел. На стадионе работают особые процедуры безопасности. Действительно, мы выводим на матчи повышенное количество стюардов. То есть, каждый матч для нас сейчас относится к категории высшей степени сложности», - отметил Андрей Санин.