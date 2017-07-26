26.07.2017 / 09:05



Мариупольский пенсионер «лечился от астмы» наркосодержащими растениями



Свертки с высушенным каннабисом и 17 кустов наркосодержащих растений изъяли полицейские Кальмиусского района Мариуполя в ходе проведенных обысковых мероприятий, передает ilich.in.ua со ссылкой на Центральный отдел полиции Донецкой области. Как сообщил правоохранителям владелец обнаруженного, выращивал коноплю он исключительно в медицинских целях - как средство от астмы. Злоумышленником оказался пенсионер 1951 года, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по линии наркотиков. Сейчас все наркотические растения изъяты и направлены на экспертизу. Сведения по всем фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» и ч.1 ст.310 «Незаконный посев снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы.



