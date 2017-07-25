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Главная / Лента новостей / В центре Мариуполя демонтируют здание хлебокомбината и около 30 рекламных конструкций

25.07.2017 / 17:32

В центре Мариуполя демонтируют здание хлебокомбината и около 30 рекламных конструкций







В Мариуполе на проспекте Металлургов демонтируют незаконные рекламные конструкции. Кроме того, Мариупольский хлебокомбинат обязали продолжить демонтаж своего здания, которое находится на городской территории.  Об этом сообщает  MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В центральной части города до октября планируют ликвидировать 27 незаконных рекламных конструкций. Как рассказал первый заместитель городского головы Александр Голтвенко, подрядчик выполняет полный демонтаж, включая бетонные плиты, на которых держатся рекламные конструкции.

«Таким образом, наши проспекты будут иметь достойный вид центральных улиц Мариуполя», - отметил Александр Голтвенко.

По словам начальника инспекции по благоустройству города Сергея Марчука, во втором квартале текущего года с улиц Мариуполя исчезло 47 незаконных билбордов.

  
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16:45
Мариупольский «Коммунальник» не нуждается в дотациях из горбюджета, - мэр
16:11
Мариуполь попал в список городов, которые может «потрясти» на 4 балла (ФОТО)
15:28
Мариупольцам субсидии на новый отопительный сезон обещают продлить автоматически
14:49
В Мариуполе закроют движение электротранспорта по улице Пилипа Орлика
14:12
Мариупольцев предупреждают о мошенниках, маскирующихся под правозащитников
13:36
Пока «Динамо» требует гарантии безопасности в Мариуполе, «Верес» везет в прифронтовые села гуманитарку (ВИДЕО)
12:57
Теплосчетчики передали на баланс ККП «Мариупольтеплосеть»
12:25
Чтобы искоренить коррупцию, мариупольцам открыли горячую линию для жалоб (ВИДЕО)
11:45
Мариуполец вышел в четвертьфинал баскетбольных соревнований Дефлимпийских игр
11:04
Мариупольские спасатели получили новое оборудование от ООН (ФОТО, ВИДЕО)
10:26
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14:00 В высшем учебном заведении Донетчины со студентов брали «дань» в 1000 долларов
12:46 Донецкую фильтровальную станцию планируют запустить сегодня вечером
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