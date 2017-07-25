25.07.2017 / 17:32



В центре Мариуполя демонтируют здание хлебокомбината и около 30 рекламных конструкций















В Мариуполе на проспекте Металлургов демонтируют незаконные рекламные конструкции. Кроме того, Мариупольский хлебокомбинат обязали продолжить демонтаж своего здания, которое находится на городской территории. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В центральной части города до октября планируют ликвидировать 27 незаконных рекламных конструкций. Как рассказал первый заместитель городского головы Александр Голтвенко, подрядчик выполняет полный демонтаж, включая бетонные плиты, на которых держатся рекламные конструкции.

«Таким образом, наши проспекты будут иметь достойный вид центральных улиц Мариуполя», - отметил Александр Голтвенко.