25.07.2017 / 16:45



Мариупольский «Коммунальник» не нуждается в дотациях из горбюджета, - мэр

Сегодня на сессии депутаты Мариупольского горсовета проголосовали за передачу коммунальной собственности территориальной громады (оборудования, машин) на баланс КП «Коммунальник». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.



Как заявил городской голова Вадим Бойченко на пресс-конференции после сессии горсовета, передача специальной техники, машин, оборудования и евро контейнеров является завершающим этапом в формировании данного подразделения, как самостоятельной единицы.

По его словам, приобретение 10 современных мусоровозов за счет средств области и 10 мусоровозов с задней загрузкой за счёт городских средств, позволило создать парк машин, полностью обеспечивающий потребности Мариуполя.