25.07.2017 / 14:12



Мариупольцев предупреждают о мошенниках, маскирующихся под правозащитников







В Мариуполе зафиксированы случаи, когда неизвестные, представляющиеся сотрудниками БФ «Право на захист», требовали у людей деньги за предоставление услуг, в частности, за подготовку судебных исков, передает ilich.in.ua со ссылкой на сообщение Фонда.

В ведомстве рассказывают о случае, когда в Левобережном районе Мариуполя мошенники требовали уплатить 880 гривен за подготовку судебного иска.

В Фонде подчёркивают, что все услуги их организации предоставляются переселенцам и лицам, пострадавшим от конфликта, исключительно на безвозмездной основе, и у всех сотрудников есть служебные удостоверения установленного образца.