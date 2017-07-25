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25.07.2017 / 14:12
Мариупольцев предупреждают о мошенниках, маскирующихся под правозащитников
В Мариуполе зафиксированы случаи, когда неизвестные, представляющиеся сотрудниками БФ «Право на захист», требовали у людей деньги за предоставление услуг, в частности, за подготовку судебных исков, передает ilich.in.ua со ссылкой на сообщение Фонда.
В ведомстве рассказывают о случае, когда в Левобережном районе Мариуполя мошенники требовали уплатить 880 гривен за подготовку судебного иска.
В Фонде подчёркивают, что все услуги их организации предоставляются переселенцам и лицам, пострадавшим от конфликта, исключительно на безвозмездной основе, и у всех сотрудников есть служебные удостоверения установленного образца.
Если вы столкнетесь с лицами, которые, представляясь сотрудниками БФ «Право на захист», требуют у вас деньги за предоставление услуг, обязательно попросите их предъявить документы и сообщите об этом случае на горячую линию Агентства ООН по делам беженцев по телефону: 0 800 30 77 11.