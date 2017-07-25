25.07.2017 / 13:36



Пока «Динамо» требует гарантии безопасности в Мариуполе, «Верес» везет в прифронтовые села гуманитарку (ВИДЕО)

Пока представители ФК «Динамо» требуют от правоохранителей перед матчем в Мариуполе предоставления гарантий личной безопасности для футболистов, тренеров и фанатов во время пребывания в зоне потенциальной террористической угрозы, представители футбольного клуба «Верес» перед игрой везут в прифронтовые села гуманитарку, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

Перед стартовым матчем Премьер-лиги в Мариуполе руководители футбольного клуба «Верес» побывали на Донбассе в четырех селах, три из которых имеют статус «прифронтового». Цель поездки – встреча с военнослужащими, для которых футболисты привезли продуктовые наборы и спортинвентарь.

«Мы посоветовались друг с другом и решили не просто приехать в Мариуполь на футбол, а приехать с Западной Украины в Мариуполь, на Донбасс, и сказать, что нам не все равно, что происходит на этой Богом благословенной земле. Мы хотим сказать, что мы - Украина, мы - вместе. Мы хотим поблагодарить вас за ту работу, что вы делаете. Эта работа не будет иметь какую-либо цену – она бесценна», - сказал президент НК «Верес» Алексей Хахлев.

Делегация клуба передала военнослужащим подарки, деньги на которые собирали болельщики «Вереса», среди них - генератор для зарядки мобильных устройств.