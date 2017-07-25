Лента новостей Главная/ Лента новостей/ Пока «Динамо» требует гарантии безопасности в Мариуполе, «Верес» везет в прифронтовые села гуманитарку (ВИДЕО)
25.07.2017 / 13:36
Пока «Динамо» требует гарантии безопасности в Мариуполе, «Верес» везет в прифронтовые села гуманитарку (ВИДЕО)
Пока представители ФК «Динамо» требуют от правоохранителей перед матчем в Мариуполе предоставления гарантий личной безопасности для футболистов, тренеров и фанатов во время пребывания в зоне потенциальной террористической угрозы, представители футбольного клуба «Верес» перед игрой везут в прифронтовые села гуманитарку, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
Перед стартовым матчем Премьер-лиги в Мариуполе руководители футбольного клуба «Верес» побывали на Донбассе в четырех селах, три из которых имеют статус «прифронтового». Цель поездки – встреча с военнослужащими, для которых футболисты привезли продуктовые наборы и спортинвентарь.
«Мы посоветовались друг с другом и решили не просто приехать в Мариуполь на футбол, а приехать с Западной Украины в Мариуполь, на Донбасс, и сказать,что нам не все равно,что происходит на этой Богом благословенной земле. Мы хотим сказать, что мы - Украина, мы - вместе. Мы хотим поблагодарить вас за ту работу, что вы делаете. Эта работа не будет иметь какую-либо цену – она бесценна», - сказал президент НК «Верес» Алексей Хахлев.
Делегация клуба передала военнослужащим подарки, деньги на которые собирали болельщики «Вереса», среди них - генератор для зарядки мобильных устройств.
Представители клуба пообещали приехать еще не раз, сыграть с военнослужащими в футбол и научить хитрым приемам и подачам.
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