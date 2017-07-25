25.07.2017 / 12:57



Теплосчетчики передали на баланс ККП «Мариупольтеплосеть»

На ХХ сессии Мариупольского городского совета утвердили передачу приборов учета на баланс «Теплосети». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

За такое решение проголосовали сегодня депутаты Мариуполя.

Как уточнил директор ДРЖКИ Игорь Бабек, это не лишит граждан возможности самостоятельно регулировать подачу тепла в своих домах.

«Я повторяю: мы передаем приборы учета, мы передаем не регулирующие задвижки. Счетчики передаются, чтобы «Мариупольтеплосеть» могла реально их обслуживать. Все технические вопросы, связанные с работоспособностью приборов, будут положены на балансодержателя: техобслуживание, замена, ремонты», - уточнил он.