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25.07.2017 / 12:25
Чтобы искоренить коррупцию, мариупольцам открыли горячую линию для жалоб (ВИДЕО)
Работники горисполкома открыли горячую линию для жалоб мариупольцев, чтобы искоренить коррупцию в коммунальных учреждениях города и в органах местного самоуправления на всех уровнях, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
Проверять обещают любую полученную информацию, даже анонимную. Говорят, за два месяца работы управлением по вопросам безопасности и мобилизационной работы горсовета выявлены факты подкупов чиновников и хищения бюджетных средств.
«Если говорить по Левобережному району, то там была ситуация в учреждении дошкольного образования, где числились сотрудники, которые получали заработную плату, а фактически на работе не находились. По одному из коммунальных учреждений Приморского района поступила информация по денежным средствам, которые выделялись на оздоровление сотрудников и их родственников, там тоже есть факты должностного подлога, есть факты хищения. Все эти материалы собраны, отработаны качественно и направлены в правоохранительные органы», - отметил зам. городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета Ярослав Хотнянский.
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