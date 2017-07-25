25.07.2017 / 12:25



Чтобы искоренить коррупцию, мариупольцам открыли горячую линию для жалоб (ВИДЕО)

Работники горисполкома открыли горячую линию для жалоб мариупольцев, чтобы искоренить коррупцию в коммунальных учреждениях города и в органах местного самоуправления на всех уровнях, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

Проверять обещают любую полученную информацию, даже анонимную. Говорят, за два месяца работы управлением по вопросам безопасности и мобилизационной работы горсовета выявлены факты подкупов чиновников и хищения бюджетных средств.