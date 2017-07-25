25.07.2017 / 10:26



«Многие эксперты говорят, что ФК «Мариуполь» стопроцентно будет в первой шестерке», - Р.Худжамов







Футбольному клубу «Мариуполь» некоторые эксперты прогнозируют стопроцентное размещение в первой шестерке клубов Премьер-лиги. Об этом рассказал вратарь ФК «Мариуполь» Рустам Худжамов, комментируя задачи клуба на предстоящий сезон, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу «приазовцев».