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25.07.2017 / 10:26

«Многие эксперты говорят, что ФК «Мариуполь» стопроцентно будет в первой шестерке», - Р.Худжамов



Футбольному клубу «Мариуполь» некоторые эксперты прогнозируют стопроцентное размещение в первой шестерке клубов Премьер-лиги. Об этом рассказал вратарь ФК «Мариуполь» Рустам Худжамов, комментируя задачи клуба на предстоящий сезон, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу «приазовцев».

«Задачи на сезон? Сейчас многие эксперты говорят, что «Мариуполь» стопроцентно будет в первой шестерке и чуть ли не в «тройку» попадет. Я считаю, что так говорить преждевременно. Нам надо привыкнуть к Премьер-лиге — все-таки разница между лигами есть. Поэтому мы ставим себе задачу — подняться как можно выше».

  
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16:11
Мариуполь попал в список городов, которые может «потрясти» на 4 балла (ФОТО)
15:28
Мариупольцам субсидии на новый отопительный сезон обещают продлить автоматически
14:49
В Мариуполе закроют движение электротранспорта по улице Пилипа Орлика
14:12
Мариупольцев предупреждают о мошенниках, маскирующихся под правозащитников
13:36
Пока «Динамо» требует гарантии безопасности в Мариуполе, «Верес» везет в прифронтовые села гуманитарку (ВИДЕО)
12:57
Теплосчетчики передали на баланс ККП «Мариупольтеплосеть»
12:25
Чтобы искоренить коррупцию, мариупольцам открыли горячую линию для жалоб (ВИДЕО)
11:45
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15:10 На Донетчине ребенок «застрял» в батарее (ФОТО)
14:00 В высшем учебном заведении Донетчины со студентов брали «дань» в 1000 долларов
12:46 Донецкую фильтровальную станцию планируют запустить сегодня вечером
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