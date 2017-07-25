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25.07.2017 / 10:26
«Многие эксперты говорят, что ФК «Мариуполь» стопроцентно будет в первой шестерке», - Р.Худжамов
Футбольному клубу «Мариуполь» некоторые эксперты прогнозируют стопроцентное размещение в первой шестерке клубов Премьер-лиги. Об этом рассказал вратарь ФК «Мариуполь» Рустам Худжамов, комментируя задачи клуба на предстоящий сезон, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу «приазовцев».
«Задачи на сезон? Сейчас многие эксперты говорят, что «Мариуполь» стопроцентно будет в первой шестерке и чуть ли не в «тройку» попадет. Я считаю, что так говорить преждевременно. Нам надо привыкнуть к Премьер-лиге — все-таки разница между лигами есть. Поэтому мы ставим себе задачу — подняться как можно выше».