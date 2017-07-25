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25.07.2017 / 09:00

В Мариуполе выявили партию конопли более 10 килограммов (ФОТО)







Конвейерное выращивание и переработку наркосодержащих растений пресекли в Мариуполе сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области совместно с представителями управления внутренней безопасности Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в рамках спецмероприятий под условным названием «Мак» полицейские изъяли 25 банок готовой к употреблению конопли (по предварительным данным в общей сложности более 10 килограммов), высушенные ветви и высаженные кусты растения.

Выяснилось, что собрав урожай, на месте старых кустов мужчина сразу высаживал новые. Выращивание продолжалось без перерыва, пока позволяли климатические условия.

Кроме того, изъят пистолет, вероятно боевой.

Обысковые мероприятия продолжаются. На очереди - ликвидация наркоплантации, - отмечают в ведомстве.

  
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