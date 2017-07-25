25.07.2017 / 09:00



В Мариуполе выявили партию конопли более 10 килограммов (ФОТО)















Конвейерное выращивание и переработку наркосодержащих растений пресекли в Мариуполе сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области совместно с представителями управления внутренней безопасности Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в рамках спецмероприятий под условным названием «Мак» полицейские изъяли 25 банок готовой к употреблению конопли (по предварительным данным в общей сложности более 10 килограммов), высушенные ветви и высаженные кусты растения.

Выяснилось, что собрав урожай, на месте старых кустов мужчина сразу высаживал новые. Выращивание продолжалось без перерыва, пока позволяли климатические условия.

Кроме того, изъят пистолет, вероятно боевой.