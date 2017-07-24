24.07.2017 / 17:36



"Опасность в Киеве": "Шахтер" ответил Суркису об игре в Мариуполе

В донецком "Шахтере" вновь прокомментировали нежелание "Динамо" играть в Мариуполе из-за якобы недостаточного уровня безопасности. Гендиректор "горняков" Сергей Палкин красиво ответил "бело-синим", заявив, что в Киеве тоже может быть рискованно проводить матчи, передает ilich.in.ua со ссылкой на Обозреватель.

"Не ехать на матч в Мариуполь? Я примерно так же могу завтра сказать, что мы не будем играть в Киеве. Мы скажем, что чувствуем здесь опасность. Если вспомнить финальный матч любительского первенства, когда президент ФФУ и президент УПЛ пытались успокоить фанатов, то еще непонятно, где больше рисков – в Киеве или Мариуполе", – сказал Палкин в программе "Профутбол".