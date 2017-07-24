24.07.2017 / 16:58



Операция «Автобус»: уберут ли с мариупольских дорог разваливающиеся маршрутки? (ФОТО, ВИДЕО)















Пока правоохранители усиливают контроль за безопасностью пассажирских перевозок, мариупольцы делятся видеозаписями разваливающихся на ходу маршруток, передает ilich.in.ua.

Как говорится в сюжете Мариупольского ТВ, в городе проходят рейды под названием «Операция «Автобус», цель которой - контроль безопасности пассажирских перевозок в Мариуполе и выявление нарушения правил дорожного движения водителями маршруток. Правоохранители также осуществляют проверки технического состояния подвижного состава.

«Аварийные выходы, блокирование их. Непосредственно по техническому состоянию: шины, резина, световое оборудование, аварийная сигнализация», - отметил заместитель начальника отдела по безопасности дорожного движения ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко.

В то же время пользователи соцсетей активно делятся видеозаписями разваливающихся на ходу маршруток, передает MRPL.CITY.

Так, вчера в одном из сообществ появилось видео внезапно вышедшего из строя автобуса № 201 на пр. Победы Левобережного района. В кадре – несколько пассажиров толкают маршрутку, чтобы привести ее в движение.

И это не единственный случай, когда общественный транспорт частных перевозчиков ломается при перевозке населения - 22 июля в центре Мариуполя у маршрутки № 108 на ходу отвалились задние колеса и врезались в легковой автомобиль. При этом некоторое расстояние маршрутка проехала без колес. В результате инцидента пострадал автомобиль «Вольво». А при последней ежеквартальной проверке в Мариуполе из-за «убитого» состояния не выпустили в рейс 12 автобусов.