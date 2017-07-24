24.07.2017 / 15:13



В Мариуполе австрийская компания планирует внедрить проект по очистке стоков

В Мариуполе австрийская компания MUT планирует внедрить проект в сфере очистки воды и управления отходами. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь городского совета Степан Махсма, передает MRPL.CITY.

«Провели переговоры с австрийской компанией MUT, которая готова предоставлять нам свои услуги в сфере управления отходами и водоочистки. Планируют реализовать целый комплекс мероприятий в нашем городе», - сообщил Степан Махсма.

Внедрение предложенного австрийцами проекта выведет на новый уровень водообеспечение пригородных сел, которые войдут в состав Мариупольской ОТГ. Махсма пояснил, что справиться с нехваткой воды и устаревшими канализационными системами можно будет путем строительства новых станций очистки стоков.