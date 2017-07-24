24.07.2017 / 14:40



Часть Левобережного района Мариуполя вечером останется без воды Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в связи с заменой задвижки на водоводе по ул. Олимпийская (ориентир ул. Бестужева) с 24 июля 21:00 до 5:00 25 июля будет отключена подача воды по адресам: Дд «Солнышко»; Дом ветеранов; ул. Февральская, 1-223; ул. Бестужева, 1-94; ул. Кузбасская, 1-153; пер. Кузбасский, 1-107; ул. Нежинская, 1-28; пер. Нежинский, 1-28; ул. Полетаева, 1-104; пер. Полетаева, 1-118; ул. Звездная, 1-85; пер. Звездный, 1-18; пер. Бестужева, 1-52; пр-д Бестужева, 1-14; туп. Бестужева, 1-42; ул. Олимпийская, 96-416.