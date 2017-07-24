24.07.2017 / 14:04



В Мариуполе на улице загорелся автомобиль (ФОТО)







Сегодня в Мариуполе спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар автомобиля, передает ilich.in.ua со ссылкой на ГУ ГСЧС области. Сообщается, что 24 июля в 10:15 на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре по ул. Зелинского. По прибытию на место пожарными было установлено, что горит моторный отсек автомобиля Peugeot 405 1992 года выпуска. "Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Возгорание было полностью ликвидировано в 10:20", - говорится в сообщении. Отмечено, что огонь уничтожил моторный отсек автомобиля. Причина пожара устанавливается специалистами.