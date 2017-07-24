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24.07.2017 / 14:04

В Мариуполе на улице загорелся автомобиль (ФОТО)





Сегодня в Мариуполе спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар автомобиля, передает ilich.in.ua со ссылкой на ГУ ГСЧС области.

Сообщается, что 24 июля в 10:15 на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре по ул. Зелинского.

По прибытию на место пожарными было установлено, что горит моторный отсек автомобиля Peugeot 405  1992 года выпуска.

"Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Возгорание было полностью ликвидировано в 10:20", - говорится в сообщении.

Отмечено, что огонь уничтожил моторный отсек автомобиля. Причина пожара устанавливается специалистами.

 

  
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15:50
Мариупольских водителей будут жестче наказывать за парковку на местах для инвалидов
15:13
В Мариуполе австрийская компания планирует внедрить проект по очистке стоков
14:40
Часть Левобережного района Мариуполя вечером останется без воды
14:04
В Мариуполе на улице загорелся автомобиль (ФОТО)
13:33
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