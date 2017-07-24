24.07.2017 / 13:33



«Если МВД и СБУ дадут гарантии – "Динамо" поедет в Мариуполь», - И.Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис выразил свою позицию относительно проведения матчей УПЛ в Мариуполе, отметив, что уважает достойную команду «Мариуполь», но вопрос о гарантии личной безопасности для футболистов, тренеров и фанатов во время пребывания в зоне потенциальной террористической угрозы считает вполне закономерным, передает ilich.in.ua со ссылкой на sport.ua.

«Я изначально не политизировал этот вопрос, а рассматриваю его исключительно в практической плоскости. Ведь только у меня финансовые обязательства перед командой и персоналом клуба. И я в первую очередь отвечаю за их жизни и здоровье.

Как я буду дальше жить, если что-то случится? Поэтому меня не убеждают и не впечатляют обещания разных функционеров ФФУ ехать в автобусе с командой.

Поверьте, это не прихоть и не демонстрация неуважения к достойной команде «Мариуполь». И тем более не повод обвинять «Динамо» в отсутствие патриотизма. Мы закономерно поставили вопрос о гарантии личной безопасности для футболистов, тренеров и фанатов во время пребывания в зоне потенциальной террористической угрозы. Так ее определили не мы, а компетентные органы.

Команда будет передвигаться по территории, которая не полностью контролируется. Все заранее знают, когда будет матч. И не дай Бог, будет какая-то провокация. Стоит это футбольного матча или нет?

Если МВД и СБУ дадут гарантии, что «Динамо», в том числе болельщики, может спокойно ехать, я готов заказать для фанатов чартер в Запорожье и автобусы. Подчеркиваю: в том случае, если компетентные органы дадут гарантии безопасности, и общественность будет об этом знать.