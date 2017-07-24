24.07.2017 / 12:55



В ходе рейда на мариупольских рынках с реализации сняты «нитратные» дыни

В Мариуполе специалисты лаборатории ветеринарной медицины проверили на городских рынках 13 партий арбузов и 14 партий дынь на содержание нитратов. С реализации сняты 8 партий дыни, исследование арбузов дало отрицательный результат. Об этом, как сообщает MRPL.CITY, рассказал и.о.начальника управления Госпотребслужбы Мариуполя Эдуард Квашук, передает ilich.in.ua.

По его словам, при каждом поступлении партии бахчевых на рынки Мариуполя происходит проверка на нитраты. Исследования показали, что арбузы можно покупать не опасаясь, в них содержание нитратов в пределах нормы.

«По состоянию исследований арбузы положительных результатов не дали, то есть содержание нитратов в пределах нормы. Норма содержания нитратов в арбузах – 60 мл на 1 кг. Дыни из 14 партий дали 8 положительных проб превышения нитратов, для дынь норма 90 мл на 1 кг», - пояснил Эдуард Квашук.

Без опасений, по словам специалистов, можно приобретать бахчевые и в розничной сети, в супермаркетах товар обязательно проверяют на содержание нитратов. Не стоит покупать арбузы и дыни на улице - в местах стихийной торговли, а также вдоль трасс и дорог. Здесь товар не проходит проверку, поэтому нет никаких гарантий, что продукция безопасна.

Эдуард Квашук рекомендует покупателям всегда требовать у продавцов документы, подтверждающие качество товара.