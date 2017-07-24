24.07.2017 / 09:01



Под Мариуполем жители прошли военную подготовку в составе отрядов теробороны (ФОТО)















На полигоне под Мариуполем личный состав отрядов обороны принял участие в практических тренировках по основным направлениям военной подготовки. Об этом сообщает Минобороны, передает ilich . in . ua .



Во время практической отработки учебных вопросов участники под руководством опытных инструкторов ознакомились с основами тактической, медицинской и топографической подготовки, особенностями ведения боевых действий в черте города, эвакуации раненых, навыкам выживания на поле боя. Также были проведены практические стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова.



К занятиям, организованным Донецким областным военным комиссариатом на одном из полигонов вблизи Мариуполя, привлекались военнообязанные из состава отрядов обороны Мариупольского ОГВК, Кальмиусско-Никольского ОРВК, Волновахского и Великоновоселковского райвоенкоматов.