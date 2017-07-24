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Главная / Лента новостей / Под Мариуполем жители прошли военную подготовку в составе отрядов теробороны (ФОТО)

24.07.2017 / 09:01

Под Мариуполем жители прошли военную подготовку в составе отрядов теробороны (ФОТО)









На полигоне под Мариуполем личный состав отрядов обороны принял участие в практических тренировках по основным направлениям военной подготовки. Об этом сообщает Минобороны, передает ilich.in.ua.

Во время практической отработки учебных вопросов участники под руководством опытных инструкторов ознакомились с основами тактической, медицинской и топографической подготовки, особенностями ведения боевых действий в черте города, эвакуации раненых, навыкам выживания на поле боя. Также были проведены практические стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

К занятиям, организованным Донецким областным военным комиссариатом на одном из полигонов вблизи Мариуполя, привлекались военнообязанные из состава отрядов обороны Мариупольского ОГВК, Кальмиусско-Никольского ОРВК, Волновахского и Великоновоселковского райвоенкоматов.

  
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12:19
Мариупольские пляжи посещает до 28 тыс. отдыхающих: спасатели напоминают правила безопасности
11:47
«Мариупольавтодор» сэкономил городу почти 2 млн грн
11:15
В курортном поселке под Мариуполем пропало двое детей (ФОТО)
10:46
Мариупольские абитуриенты могут воспользоваться "электронным кабинетом" в мобильном приложении
10:07
Мариупольчанка - серебряный призер Дефлимпийских игр в метании молота (ФОТО)
09:33
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