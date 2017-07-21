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Главная / Лента новостей / "Горсвет" предложил мариупольцам работу со стажировкой

21.07.2017 / 17:00

"Горсвет" предложил мариупольцам работу со стажировкой

Мариупольский городской центр занятости провел День открытых дверей на базе коммунального предприятия «Горсвет». Цель мероприятия - помочь горожанам найти работу. Мариупольцам предложили вакансии электромонтера оперативно-выездной бригады, водителя автотранспортных средств, бухгалтера и медицинской сестры.

Соискателей проинформировали о специфике деятельности и условиях труда. Присутствующие имели возможность сравнить свои возможности с требованиями работодателя и представить свои возможности.

«Если Вы не уверены, по силам ли Вам работа - стажировка поможет окончательно определиться. При этом Вы ничего не теряете в финансовом плане, ведь во время стажировки Вы находитесь на учете в Центре занятости и получаете назначенную Вам выплату по безработице », - отметил специалист центра занятости Владимир Харьков.

После проведения мероприятия было проведено 20 собеседований с кандидатами на вакансии, семь пригласили на встречу с руководителем предприятия для окончательного решения трудоустройства.

  
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Социальная реклама расскажет мариупольцам как сообщить о коррупции
17:00
"Горсвет" предложил мариупольцам работу со стажировкой
16:24
Мариупольцев приглашают на конкурс скульптур из песка и показ мод
15:52
В Мариуполе на маршрут вышел еще один новый троллейбус украинского производства (ФОТО)
15:14
Дети прифронтовых поселков под Мариуполем отправились на отдых на морской курорт (ФОТО)
14:40
Мариупольцев призывают не оставлять маленьких детей у открытых окон
14:04
К Дню города в Мариуполе проведут детский фестиваль
13:28
ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам придумать «кричалку» в поддержку команды
12:43
В Мариуполе спасают тракториста, подорвавшегося на мине в разгар «хлебного перемирия» (ВИДЕО)
12:03
Мариупольские котельные планируют перевести на альтернативное топливо
11:25
В Мариуполе для воспитанников детских лагерей прошел «Урок плавания с чемпионом!» (ВИДЕО)
10:48
Для обеспечения Мариуполя качественной водой, надо построить канал от Днепра – П.Жебривский
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15:17 Студенты Донбасса могут получить диплом американского университета Хьюстона
14:05 После деоккупации Донбасса оттуда уедет около 100 тыс. человек, - Грымчак
12:52 500 детей Донбасса из зоны конфликта отдохнут в летних лагерях
11:32 На Донетчине ликвидировали 3 гектара конопли (ФОТО)
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