21.07.2017 / 17:00



"Горсвет" предложил мариупольцам работу со стажировкой Мариупольский городской центр занятости провел День открытых дверей на базе коммунального предприятия «Горсвет». Цель мероприятия - помочь горожанам найти работу. Мариупольцам предложили вакансии электромонтера оперативно-выездной бригады, водителя автотранспортных средств, бухгалтера и медицинской сестры.



Соискателей проинформировали о специфике деятельности и условиях труда. Присутствующие имели возможность сравнить свои возможности с требованиями работодателя и представить свои возможности.



«Если Вы не уверены, по силам ли Вам работа - стажировка поможет окончательно определиться. При этом Вы ничего не теряете в финансовом плане, ведь во время стажировки Вы находитесь на учете в Центре занятости и получаете назначенную Вам выплату по безработице », - отметил специалист центра занятости Владимир Харьков.



После проведения мероприятия было проведено 20 собеседований с кандидатами на вакансии, семь пригласили на встречу с руководителем предприятия для окончательного решения трудоустройства.