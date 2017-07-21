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21.07.2017 / 16:24
Мариупольцев приглашают на конкурс скульптур из песка и показ мод
Жителей и гостей Мариуполя приглашают на яркий праздник лета. Уже традиционный День Нептуна пройдет на пляже возле кафе «Санта-Барбара» в это воскресенье, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.
Мероприятие будет проходить с 9:00 до 13:00.
Участников праздника ожидает: конкурс скульптур из песка; мастер-классы по плетению венков на голову; роспись аквагримом и боди-арт, анимационное «пиратское шоу» с конкурсами и играми; показ мод; спортивные соревнования и выступления спортсменов; эпическая появление Владыки всех морей и океанов со своей свитой; праздничный концерт.
Также на территории яхт-клуба «Азовсталь» в 16.00 начнутся первые в Мариуполе соревнования по прыжкам с трамплина на велосипеде и дискотека для молодежи.