21.07.2017 / 16:24



Мариупольцев приглашают на конкурс скульптур из песка и показ мод

Жителей и гостей Мариуполя приглашают на яркий праздник лета. Уже традиционный День Нептуна пройдет на пляже возле кафе «Санта-Барбара» в это воскресенье, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.



Мероприятие будет проходить с 9:00 до 13:00.