21.07.2017 / 15:14



Дети прифронтовых поселков под Мариуполем отправились на отдых на морской курорт (ФОТО)











В рамках проекта «Психологическая поддержка детей в буферной зоне контролируемой территории на востоке Украины» при поддержке «Каритас Австрия» 30 детей из прифронтовых поселков под Мариуполем Мирное и Андреевка отправились на отдых на морской курорт Кирилловка, передает ilich.in.ua со ссылкой на «Каритас Мариуполь».

Отбор школьников, которые больше всего нуждаются психологической разгрузке и налаживании контакта со сверстниками, длился несколько месяцев. При участии психолога и социальных педагогов для отдыха в лагере были отобраны дети с тревожными расстройствами, проблемами адаптации и последствиями стресса.