Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 21 июля 2017 года, Пятница
В нашей памяти и наших сердцах
Спрос ударил в нос
Радости стало больше
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / К Дню города в Мариуполе проведут детский фестиваль

21.07.2017 / 14:04

К Дню города в Мариуполе проведут детский фестиваль

В сентябре в Городском саду пройдет увлекательный детский фестиваль «Мариуполь – это мы: история», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Проект был поддержан в рамках общегородского конкурса инициатив «Город - нашими руками», получив грант на сумму 25 тыс. грн от Группы Метинвест.

Как рассказала директор Центральной детской библиотеки им. М.Горького Юлия Василенко, фестиваль охватит все эпохи существования Мариуполя.

«Чтобы участники могли узнать как можно больше о родном городе, в рамках праздника будут действовать несколько локаций. Символически каждая из них будет представлять различные этапы становления Мариуполя и носить названия знаковых для города улиц. На «Ул. Домахи» гости узнают о первых поселениях, начиная с казачьей крепости, на «Ул. Греческой» для участников будут действовать конкурсы и квесты, посвященные периоду основания Мариуполя греками, о XIX веке расскажет «Ул. Торговая», о становлении искусства и культуры - «Театральная площадь». Будут «Ул. Азовстальская» и «Пр. Никопольский», где в игровой форме дети узнают о промышленных достижениях города», - сказала Юлия Василенко.

На каждой локации организаторы планируют задействовать аниматоров в исторических костюмах. Также фестиваль «Мариуполь – это мы: история» включает праздничные сценические номера детских творческих коллективов. В День города в Городском саду будут действовать различные развлекательные площадки – фотозоны с инсталляцией Водонапорной башни и других исторических объектов Мариуполя, фотовыставка подростков «Лучше города не знаю, я чувствую его душой», где путем народного голосования определят лучшие снимки городских пейзажей.

«Все мероприятие будет оформлено «фотосушкой», снимками конкурсантов-фотографов. Кроме того, мы разработали буклет «7 чудес Мариуполя», вариантов которого первоначально у нас было очень много. Решив оставить право определять архитектурные изюминки города краеведческому музею, мы остановилась на идее посвятить буклет детям. Вдохновившись украинским проектом «Жизнь замечательных детей», мы планируем рассказать о семи замечательных юных мариупольцах, которые этого действительно заслуживают», - уточняет Юлия Василенко.

По ее словам, из буклета, который получит каждый гость фестиваля, можно будет узнать о лучшем читателе детской библиотеки 2017 года, а также о мариупольце, выигравшем в свое время такой конкурс в масштабах страны, юной художнице Анне Поляковой и других талантливых детях города.

В конце праздника участники фестиваля исполнят песню «Украина – это ты, это я», дополнив ее куплетом о Мариуполе, затем запустят в небо большие разноцветные шары.

Напомним, что в 2016 году в городе уже проходил фестиваль «Мариуполь – это мы», посвященный Дню защиты детей. Инициатива Центральной детской библиотеки им. М.Горького также была профинансирована Группой Метинвест в рамках конкурса «Город - нашими руками». Тогда праздник собрал не менее 1,5 тысячи участников в возрасте от 0 до 18 лет.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

21.07.2017


17:35   Социальная реклама расскажет мариупольцам как сообщить о коррупции


17:35   На Донетчине ожидается чрезвычайная пожарная опасность


17:00   "Горсвет" предложил мариупольцам работу со стажировкой


16:39   Беларусь выразила готовность отправлять гуманитарную помощь на Донбасс


16:24   Мариупольцев приглашают на конкурс скульптур из песка и показ мод


15:52   В Мариуполе на маршрут вышел еще один новый троллейбус украинского производства (ФОТО)


15:17   Студенты Донбасса могут получить диплом американского университета Хьюстона


15:14   Дети прифронтовых поселков под Мариуполем отправились на отдых на морской курорт (ФОТО)


14:40   Мариупольцев призывают не оставлять маленьких детей у открытых окон


14:05   После деоккупации Донбасса оттуда уедет около 100 тыс. человек, - Грымчак


14:04   К Дню города в Мариуполе проведут детский фестиваль


13:28   ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам придумать «кричалку» в поддержку команды


12:52   500 детей Донбасса из зоны конфликта отдохнут в летних лагерях


12:43   В Мариуполе спасают тракториста, подорвавшегося на мине в разгар «хлебного перемирия» (ВИДЕО)


12:03   Мариупольские котельные планируют перевести на альтернативное топливо


11:32   На Донетчине ликвидировали 3 гектара конопли (ФОТО)


11:25   В Мариуполе для воспитанников детских лагерей прошел «Урок плавания с чемпионом!» (ВИДЕО)


10:48   Для обеспечения Мариуполя качественной водой, надо построить канал от Днепра – П.Жебривский


10:20   В Донецкой области из-за боевых действий выгорело 60 га пшеницы (ФОТО)


10:12   В Мариуполе планируют открыть мульти-центр для пенсионеров и IT-хаб (ВИДЕО)

Календарь
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
21.07.2017
17:35
Социальная реклама расскажет мариупольцам как сообщить о коррупции
17:00
"Горсвет" предложил мариупольцам работу со стажировкой
16:24
Мариупольцев приглашают на конкурс скульптур из песка и показ мод
15:52
В Мариуполе на маршрут вышел еще один новый троллейбус украинского производства (ФОТО)
15:14
Дети прифронтовых поселков под Мариуполем отправились на отдых на морской курорт (ФОТО)
14:40
Мариупольцев призывают не оставлять маленьких детей у открытых окон
14:04
К Дню города в Мариуполе проведут детский фестиваль
13:28
ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам придумать «кричалку» в поддержку команды
12:43
В Мариуполе спасают тракториста, подорвавшегося на мине в разгар «хлебного перемирия» (ВИДЕО)
12:03
Мариупольские котельные планируют перевести на альтернативное топливо
11:25
В Мариуполе для воспитанников детских лагерей прошел «Урок плавания с чемпионом!» (ВИДЕО)
10:48
Для обеспечения Мариуполя качественной водой, надо построить канал от Днепра – П.Жебривский
10:12
В Мариуполе планируют открыть мульти-центр для пенсионеров и IT-хаб (ВИДЕО)
09:37
Прокуратура выявила недочеты в мариупольской колонии и исправцентре (ФОТО)
09:03
В Мариуполе в рамках программы «Доступный город» оборудуют тротуары (ФОТО)
Все новости
Новости Украины и Мира
21.07.2017
17:35 На Донетчине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
16:39 Беларусь выразила готовность отправлять гуманитарную помощь на Донбасс
15:17 Студенты Донбасса могут получить диплом американского университета Хьюстона
14:05 После деоккупации Донбасса оттуда уедет около 100 тыс. человек, - Грымчак
12:52 500 детей Донбасса из зоны конфликта отдохнут в летних лагерях
11:32 На Донетчине ликвидировали 3 гектара конопли (ФОТО)
10:20 В Донецкой области из-за боевых действий выгорело 60 га пшеницы (ФОТО)
09:08 Американский стратегический беспилотник провел оперативную разведку над Донбассом
20.07.2017
17:29 Выставка рисунков детей с Донбасса откроется в Виннице (ФОТО)
16:10 Фанаты донецкого ФК «Шахтер» смогут сфотографироваться с трофеями «горняков» (ФОТО)
14:55 За полгода Донецкая таможня пополнила бюджет страны на 2,4 млрд грн
13:42 Донецкая область активно работает над созданием индустриальных парков – Жебривский
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования