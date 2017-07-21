21.07.2017 / 14:04



К Дню города в Мариуполе проведут детский фестиваль

В сентябре в Городском саду пройдет увлекательный детский фестиваль «Мариуполь – это мы: история», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.



Проект был поддержан в рамках общегородского конкурса инициатив «Город - нашими руками», получив грант на сумму 25 тыс. грн от Группы Метинвест.

Как рассказала директор Центральной детской библиотеки им. М.Горького Юлия Василенко, фестиваль охватит все эпохи существования Мариуполя.

«Чтобы участники могли узнать как можно больше о родном городе, в рамках праздника будут действовать несколько локаций. Символически каждая из них будет представлять различные этапы становления Мариуполя и носить названия знаковых для города улиц. На «Ул. Домахи» гости узнают о первых поселениях, начиная с казачьей крепости, на «Ул. Греческой» для участников будут действовать конкурсы и квесты, посвященные периоду основания Мариуполя греками, о XIX веке расскажет «Ул. Торговая», о становлении искусства и культуры - «Театральная площадь». Будут «Ул. Азовстальская» и «Пр. Никопольский», где в игровой форме дети узнают о промышленных достижениях города», - сказала Юлия Василенко.

На каждой локации организаторы планируют задействовать аниматоров в исторических костюмах. Также фестиваль «Мариуполь – это мы: история» включает праздничные сценические номера детских творческих коллективов. В День города в Городском саду будут действовать различные развлекательные площадки – фотозоны с инсталляцией Водонапорной башни и других исторических объектов Мариуполя, фотовыставка подростков «Лучше города не знаю, я чувствую его душой», где путем народного голосования определят лучшие снимки городских пейзажей.

«Все мероприятие будет оформлено «фотосушкой», снимками конкурсантов-фотографов. Кроме того, мы разработали буклет «7 чудес Мариуполя», вариантов которого первоначально у нас было очень много. Решив оставить право определять архитектурные изюминки города краеведческому музею, мы остановилась на идее посвятить буклет детям. Вдохновившись украинским проектом «Жизнь замечательных детей», мы планируем рассказать о семи замечательных юных мариупольцах, которые этого действительно заслуживают», - уточняет Юлия Василенко.

По ее словам, из буклета, который получит каждый гость фестиваля, можно будет узнать о лучшем читателе детской библиотеки 2017 года, а также о мариупольце, выигравшем в свое время такой конкурс в масштабах страны, юной художнице Анне Поляковой и других талантливых детях города.

В конце праздника участники фестиваля исполнят песню «Украина – это ты, это я», дополнив ее куплетом о Мариуполе, затем запустят в небо большие разноцветные шары.