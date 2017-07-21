21.07.2017 / 13:28



ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам придумать «кричалку» в поддержку команды ФК «Мариуполь» прелагает болельщикам придумать лучшие кричалки, речевки, слоганы и девизы в поддержку футболистов, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу «приазовцев». «Приазовская команда нуждается в поддержке фанов, поэтому объявляем конкурс среди болельщиков на лучшие кричалки, речевки, слоганы и девизы в поддержку футболистов нашей команды», - говорится в обращении. Свои варианты можно будет оставлять на клубной странице в Facebook, либо присылать на e-mail press@fcmariupol.com. Победителей конкурса и наиболее активных фанатов ожидают награды.