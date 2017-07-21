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Главная / Лента новостей / Мариупольские котельные планируют перевести на альтернативное топливо

21.07.2017 / 12:03

Мариупольские котельные планируют перевести на альтернативное топливо

ККП «Мариупольтеплосеть» изучает эффективность использования альтернативного топлива для местных котельных, работающих на угле. Об этом, как сообщает MRPL.CITY, рассказал заместитель директора по производству «Мариупольтеплосеть» Владимир Тазарачев, передает ilich.in.ua.

«Всего в Мариуполе 88 котельных, 65 из них эксплуатируются, 7 котельных работают на твердом топливе. Ранее основная часть энергетических марок угля поставлялась с временно неподконтрольных территорий Украины. В «Теплосети» проводятся исследования и других альтернативных источников топлива», - отметил Владимир Тазарачев.

По его словам, в новом отопительном сезоне помимо угля планируется использовать биомассу, а если по результатам испытаний подтвердится их эффективность, будут применять керамобрикеты. В данный момент ККП «Мариупольтеплосеть» занимается анализом их КПД.

  
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15:52
В Мариуполе на маршрут вышел еще один новый троллейбус украинского производства (ФОТО)
15:14
Дети прифронтовых поселков под Мариуполем отправились на отдых на морской курорт (ФОТО)
14:40
Мариупольцев призывают не оставлять маленьких детей у открытых окон
14:04
К Дню города в Мариуполе проведут детский фестиваль
13:28
ФК «Мариуполь» предлагает болельщикам придумать «кричалку» в поддержку команды
12:43
В Мариуполе спасают тракториста, подорвавшегося на мине в разгар «хлебного перемирия» (ВИДЕО)
12:03
Мариупольские котельные планируют перевести на альтернативное топливо
11:25
В Мариуполе для воспитанников детских лагерей прошел «Урок плавания с чемпионом!» (ВИДЕО)
10:48
Для обеспечения Мариуполя качественной водой, надо построить канал от Днепра – П.Жебривский
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12:52 500 детей Донбасса из зоны конфликта отдохнут в летних лагерях
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