21.07.2017 / 12:03



Мариупольские котельные планируют перевести на альтернативное топливо

ККП «Мариупольтеплосеть» изучает эффективность использования альтернативного топлива для местных котельных, работающих на угле. Об этом, как сообщает MRPL.CITY, рассказал заместитель директора по производству «Мариупольтеплосеть» Владимир Тазарачев, передает ilich.in.ua.

«Всего в Мариуполе 88 котельных, 65 из них эксплуатируются, 7 котельных работают на твердом топливе. Ранее основная часть энергетических марок угля поставлялась с временно неподконтрольных территорий Украины. В «Теплосети» проводятся исследования и других альтернативных источников топлива», - отметил Владимир Тазарачев.