21.07.2017 / 11:25



В Мариуполе для воспитанников детских лагерей прошел «Урок плавания с чемпионом!» (ВИДЕО)

Почётный гражданин Мариуполя, чемпион Паралимпийских игр Даниил Чуфаров провёл тренировку по плаванию для воспитанников детских лагерей, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

Спортсмен тренирует школьников на пляже впервые, признаётся - то, что он чемпион, детям не должно быть важно. Главное - осчастливить их и устроить веселье!

«Цель сегодня - собрать детей и сделать им яркий праздник, сделать им запоминающееся событие, ну и, по возможности, привить интерес к спорту. Это будет вроде какая-то игра, какие-то упражнения интересные, в первую очередь для того, чтобы им было просто весело и красочно», - отметил он.

Ребятам занятие по плаванию с таким особенным тренером очень понравилось, ведь такого в их жизни ещё не было!