21.07.2017 / 10:12



В Мариуполе планируют открыть мульти-центр для пенсионеров и IT-хаб (ВИДЕО)

В Мариуполе планируют открыть новый мульти-центр. Обслуживать в нем будут пенсионеров. Об этом рассказал городской голова на встрече с представителями Датского совета и Посольства королевства Дании, которые приехали в Мариуполь, чтобы выразить поддержку нашему городу из-за сложной ситуации на Донбассе, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.

Также иностранцев заинтересовал вопрос развития Мариуполя в плане цифровых технологий.

«В этом году мы запланировали открыть IT-хаб при поддержке USAID в Мариуполе, где будем подготавливать IT-специалистов, давать им возможность развиваться», - рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Также обсудили с европейскими представителями актуальные проблемы для Мариуполя – водоснабжение и транспортное сообщение с другими городами Украины.

Обсудив с иностранцами из Дании актуальные проблемы Мариуполя, городской голова выразил надежду на их помощь и поддержку в решении наболевших вопросов. В свою очередь, представители Датского совета и Посольства королевства Дании заверили в дальнейшем привнесении международного опыта в развитие Мариуполя.