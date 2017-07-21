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21.07.2017 / 10:12
В Мариуполе планируют открыть мульти-центр для пенсионеров и IT-хаб (ВИДЕО)
В Мариуполе планируют открыть новый мульти-центр. Обслуживать в нем будут пенсионеров. Об этом рассказал городской голова на встрече с представителями Датского совета и Посольства королевства Дании, которые приехали в Мариуполь, чтобы выразить поддержку нашему городу из-за сложной ситуации на Донбассе, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
Также иностранцев заинтересовал вопрос развития Мариуполя в плане цифровых технологий.
«В этом году мы запланировали открыть IT-хаб при поддержке USAID в Мариуполе, где будем подготавливать IT-специалистов, давать им возможность развиваться», - рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
Также обсудили с европейскими представителями актуальные проблемы для Мариуполя – водоснабжение и транспортное сообщение с другими городами Украины.
Обсудив с иностранцами из Дании актуальные проблемы Мариуполя, городской голова выразил надежду на их помощь и поддержку в решении наболевших вопросов. В свою очередь, представители Датского совета и Посольства королевства Дании заверили в дальнейшем привнесении международного опыта в развитие Мариуполя.
«Весь этот административный процесс, который вы делаете, он, конечно же, идет на пользу всем жителям Мариуполя. Мы привносим международный опыт. Мы хотим анонсировать программу о поддержке переселенцев и инновационный подход. Это будет непростой проект», - отметила Криста Зонголович, руководитель представительства Датского совета по делам беженцев в Украине.
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