21.07.2017

В Мариуполе прокуратура выявила грубые нарушения при проверке

Мариупольского исправительного центра № 138 и Приазовской исправительной колонии № 107

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со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донетчины.

«Проведенной комплексной проверкой с участием специалистов Главного управления Гоструда в Донецкой области, Держпродспоживслужбы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других органов установлены грубые нарушения условий хранения пищевых продуктов: в помещении для хранения в картофеле содержится известь (окись кальция), грубо нарушается температурный режим.

Кроме того, условия работы осужденных не соответствуют требованиям законодательства об охране и оплате труда», - сообщил начальник Кальмиусского отдела местной прокуратуры Евгений Дагли.

В настоящее время проверка продолжается. По ее результатам органами прокуратуры будут подготовлены документы по устранению нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.