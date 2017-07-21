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21.07.2017 / 09:37
Прокуратура выявила недочеты в мариупольской колонии и исправцентре (ФОТО)
В Мариуполе прокуратура выявила грубые нарушения при проверке Мариупольского исправительного центра № 138 и Приазовской исправительной колонии № 107, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донетчины.
«Проведенной комплексной проверкой с участием специалистов Главного управления Гоструда в Донецкой области, Держпродспоживслужбы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других органов установлены грубые нарушения условий хранения пищевых продуктов: в помещении для хранения в картофеле содержится известь (окись кальция), грубо нарушается температурный режим.
Кроме того, условия работы осужденных не соответствуют требованиям законодательства об охране и оплате труда», - сообщил начальник Кальмиусского отдела местной прокуратуры Евгений Дагли.
В настоящее время проверка продолжается. По ее результатам органами прокуратуры будут подготовлены документы по устранению нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.