21.07.2017 / 09:03



В Мариуполе в рамках программы «Доступный город» оборудуют тротуары (ФОТО)







В Мариуполе оборудуют тротуары в рамках реализации программы «Доступный город», которая призвана улучшить передвижения людей с инвалидностью. Недостатки выполненной работы проинспектировал первый заместитель городского головы Александр Голтвенко, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Во время рабочего объезда он обратил внимание, что на участке пересечения улицы Зелинского и проспекта Мира не до конца продуман вопрос свободного и удобного передвижения людей с инвалидностью по дороге. У основной проезжей части бордюры демонтированы, а съезды укатаны асфальтом.



Так и не учтен маршрут к перекрестку, который для горожан с инвалидностью все еще остается полосой препятствия в виде бордюрного камня.



«Так сложилось, что на этой улице достаточно много живет людей с инвалидностью. От них поступило пожелание сделать путь к перекрестку комфортным и доступным », - отметил Александр Голтвенко и подчеркнул, что «Работу необходимо довести до логического конца ».



Перед КП «Мариупольавтодор» поставлена задача за неделю устранить выявленные недостатки и сделать Мариуполь по-настоящему "Доступным городом".