20.07.2017 / 17:29



Старые качели vs детские площадки - «Уютный двор» облагораживает Мариуполь (ФОТО, ВИДЕО)























Количество облагороженных дворов в Мариуполе увеличивается и сильно резонирует со старыми площадками. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По словам представителей Фонда развития Мариуполя, программа мини-проектов «Уютный двор» для ОСМД – это возможность улучшить территорию вокруг жилых домов. В этом можно убедиться наглядно на примере дворов района «Черемушки», которые расположены через дорогу друг от друга.

По словам председателей ОСМД двух домов по ул. Амурской Лилии Романенко и Людмилы Яковлевой, появление детской площадки, беседок и лавочек с теневыми навесами, пешеходных дорожек - это настоящий подарок для жителей. ОСМД этих двух домов были одними из первых, где реализовали программу «Уютный двор».

Теперь на детской площадке, расположенной между домами № 5 и № 7 по ул. Амурской, каждый день много детей, которые сбегаются со всего района. Спортивные тренажеры, качели и горки пользуются большим спросом. За чистотой и порядком на площадке следят сами жители.

Новый облик двора - это плод компромиссов в первую очередь жильцов отдельно взятого ОСМД. Они сами определяют, чего хотят: кто-то готов пожертвовать длиной парковки, а кто-то попросту отгородиться забором.

Как советуют представители ОСМД всем, кто сейчас участвует в этой программе, - обговаривайте заранее расстановку инвентаря, чтобы в дальнейшем избежать недоразумений и переделок. Лучше сразу определиться с подрядной организацией, - где будут расположены бельевые веревки, сколько места отвести под парковку, а также распределить места для клумб и спортивных тренажеров.

Настоящим антиподом этого современного и удобного двора является детская площадка, расположенная через дорогу по ул. Латышева.

Здесь можно увидеть небольшие участки песка, поросшие травой. На старые лавочки с облезшей краской страшно садиться. «Украшают» площадку шины-клумбы с засохшей травой. Особая достопримечательность площадки – песочница без песка, в которой уж точно детям играть не стоит. Сама же игровая площадка состоит из двух качелей не первой свежести.

Единственной приятной деталью здесь можно считать рисунок – портрет девушки на стене.