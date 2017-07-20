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20.07.2017 / 15:35

В Мариуполе могут подорожать алкоголь и табак

В Украине могут подорожать алкогольные напитки и сигареты как следствие предложения Кабмина повысить акцизы на эти изделия. Соответствующий законопроект утвердили 19 июля на заседании правительства. Документ должна также принять Верховная Рада и подписать Президент. Об этом пишет "Экономическая правда".

Так, предлагается повысить акцизы на пиво - с 2,78 грн/литр до 3,09 грн/литр, на вина крепленые и вермуты с 8,02 до 8,92, игристые - с 11,65 до 12,95 грн/литр, сидр и другие напитки брожения - с 129,96 до 141,18 грн из расчета на 1 литр чистого спирта.

Также предлагается повысить акциз на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 грн из расчета за 1 литр чистого спирта; продукты с содержанием этилового спирта 8,5% и больше - с 169,27 до 188,23 грн за 1 литр чистого спирта.

Акциз на виноградные вина сохраняется без изменений (0,01 грн).

Для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 к 622,48 грн/кг, как и для сигар и сигарилл.

Специфическая ставка для сигарет с фильтром и без, будет повышена с 445,56 грн до 495,46 грн за тысячу штук, адвалорная ставка сохранится на уровне 12%.

Минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий для сигарет с фильтром и без будет повышена с 596,05 до 662,81 грн за тысячу штук.

  
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16:53
Проблемы Мариуполя изучила делегация Королевства Дании (ФОТО)
16:08
В ДТП под Мариуполем пострадало пять человек (ФОТО)
15:35
В Мариуполе могут подорожать алкоголь и табак
15:03
Во 2-м туре Премьер-лиги ФК «Мариуполь» сыграет с «Зарей»
14:29
В Мариуполе на МКР «Черемушки» появился новый игровой комплекс (ФОТО, ВИДЕО)
13:56
Через КПВВ под Мариуполем в газовом баллоне везли 50 тыс.грн (ФОТО)
13:19
Мариупольцы могут присоединилась к флешмобу «Ваша поддержка - наша победа!» в поддержку дефлимпийцев (ВИДЕО)
12:41
В Мариуполе планируют заменить 800 километров изношенных водоводов
12:04
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10:48
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13:42 Донецкая область активно работает над созданием индустриальных парков – Жебривский
12:32 Вокруг насосных и Донецкой фильтровальной станции могут создать зоны безопасности
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