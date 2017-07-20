20.07.2017 / 15:35



В Мариуполе могут подорожать алкоголь и табак

В Украине могут подорожать алкогольные напитки и сигареты как следствие предложения Кабмина повысить акцизы на эти изделия. Соответствующий законопроект утвердили 19 июля на заседании правительства. Документ должна также принять Верховная Рада и подписать Президент. Об этом пишет "Экономическая правда".

Так, предлагается повысить акцизы на пиво - с 2,78 грн/литр до 3,09 грн/литр, на вина крепленые и вермуты с 8,02 до 8,92, игристые - с 11,65 до 12,95 грн/литр, сидр и другие напитки брожения - с 129,96 до 141,18 грн из расчета на 1 литр чистого спирта.

Также предлагается повысить акциз на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 грн из расчета за 1 литр чистого спирта; продукты с содержанием этилового спирта 8,5% и больше - с 169,27 до 188,23 грн за 1 литр чистого спирта.

Акциз на виноградные вина сохраняется без изменений (0,01 грн).

Для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 к 622,48 грн/кг, как и для сигар и сигарилл.

Специфическая ставка для сигарет с фильтром и без, будет повышена с 445,56 грн до 495,46 грн за тысячу штук, адвалорная ставка сохранится на уровне 12%.